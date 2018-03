Martedì 20 Marzo 2018, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARANO - Il feretro di Franco Della Corte é arrivato in chiesa accompagnato dalla pioggia battente. Un nubifragio che non ha fermato centinaia di suoi concittadini e le autorità venute a porgere l'ultimo saluto. In prima fila i figli e la moglie della guardia giurata, assassinata da tre minorenni all'esterno della stazione metro di Piscinola. Presenti nella chiesa dello Spirito Santo nuovo di Marano numerose autorità: il prefetto e il questore di Napoli, il vicesindaco di Napoli Raffaele Del Giudice, i commissari straordinari del Comune di Marano e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. In chiesa i gonfaloni del Comune di Marano e Napoli, della Città Metropolitana e della Regione.