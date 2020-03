Napoli, il furto della bici di Arturo: video incastra il malvivente. La madre: «È uno sfregio»

LEGGI ANCHE

Eccolo il ladro di bicicletta, quello che la sera del 27 marzo, intorno alle 20, ha rubato la bici elettrica di Arturo, il ragazzo ferito gravemente da una baby gang tre anni fa.. Bastano pochi minuti per portare via una bici elettrica, nel silenzio generale di una corte condominiale.Nessuno si è affacciato, nessuno ha tentato di impedire il furto con scasso. Inchiesta in corso, indagini su alcuni amici o parenti di uno dei minori processati per il tentato omicidio consumato a dicembre del 2017 in via Foria, un soggetto che negli ultimi tempi ha ricevuto in più di una occasione permessi premi e benefici per buona condotta.