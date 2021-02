Napoli, tenta furto in un cantiere di Piazza del Carmine: arrestato

Dovrà rispondere di tentato furto aggravato e ingresso e soggiorno illegale nello stato Said Zeroual, 50enne di origini marocchine e già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ad arrestarlo i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che, allertati dalla Centrale operativa 112, lo hanno trovato all'interno del cantiere di Piazza del Carmine mentre tentava di estrarre la batteria da uno dei mezzi utilizzati per i lavori di restauro della piazza.

Aveva forzato lo sportello con un ferro da carpenteria e scollegato i cavi. Non ha fatto in tempo a portare via il bottino né a fuggire, i militari lo hanno bloccato e arrestato. È ora ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

