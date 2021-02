Furto di scooter, ladro 18enne arrestato da agente fuori servizio a Pozzuoli

Un agente della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Nisida, libero dal servizio, ha notato tre giovani a bordo di un motociclo in via dei Cappuccini a Pozzuoli impegnati nel forzare il bloccasterzo di uno dei motocicli parcheggiati sulla strada.

L’agente gli ha intimato l’alt dopo essersi qualificato tentando di bloccarlo e ingaggiando una colluttazione, ma lo stesso, dopo aver opposto una viva resistenza, è riuscito ad allontanarsi rapidamente; poco dopo, grazie al supporto di un suo collega e di un poliziotto del commissariato di Pozzuoli, anch’essi liberi dal servizio, sono riusciti a bloccarlo in via Lungomare Pertini.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Furti tra Arenella, Fuorigrotta e Montesanto: arrestati i due... LA DROGA Spaccio di droga a Scampia, arrestato pusher con hashish e marijuana LA DROGA Spaccio di droga nelle case popolari di Pomigliano, due arresti

Bruno Iannaccone, 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA