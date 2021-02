Spaccio di droga a Scampia, arrestato pusher con hashish e marijuana

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato un controllo in via Enzo Striano presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto, occultati in una borsa, un pezzo di hashish di circa 66 grammi, otto buste di cellophane contenenti marijuana per un peso di 670 grammi circa, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento e due cartucce calibro 9x21.

U.L., 41enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per possesso ingiustificato di munizioni.

