Napoli, giornalista ferita da petardo «perché dava da mangiare ai piccioni»

Oggetto di un lancio di petardi da parte del vicino di casa solo perché dava da mangiare ai piccioni. E' quanto capitato alla giornalista Stella Cervasio, già garante per la tutela degli animali del Comune di Napoli, che ha riportato alcune escoriazioni guaribili in pochi giorni. A riferire l'episodio sono il deputato Francesco Emilio Borrelli e Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania.

«Piena solidarietà alla giornalista animalista Stella Cervasio - spiegano - ferita a colpi di petardo da un vicino di casa.

«Per fortuna - prosegue la nota degli esponenti verdi - Stella ha subito solo delle piccole ferite, guaribili in pochi giorni, ma poteva andarle molto peggio. Immaginiamo la paura che ha potuto vivere in quel momento. Un'aggressione vile davanti alla quale non possiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo far sentire la voce della Napoli per bene che non ha paura di difendere i diritti di tutti, persone e animali, che non si fa intimorire da gesti vigliacchi e pericolosi. All'amica Stella va tutta la nostra vicinanza».