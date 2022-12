Napoli non va in vacanza per le feste. Anzi: la città si gioca tanto, fino al 31 dicembre, dal punto di vista dell’indotto. E infatti il calendario di eventi è fittissimo, nella settimana clou del turismo in città che chiuderà il ‘22. Perché l’accoglienza è il modo più diretto per combattere la crisi. Dal Quidditch in stile Harry Potter in scena a Pietrarsa alla mostra Vitro Humanitas della Cappella di Sansevero. Dalla pista di pattinaggio dell’Edenlandia (aperta anche il 25) alla Cantata dei pastori e ai cori di Natale, dal circo dell’Acqua di Moira Orfei a Fuorigrotta al Lago dei Cigni al San Carlo. Un solstizio d’inverno per tutti i gusti e senza stop. Cultura e sport, teatro e villaggi, mostre e divertimento. Il Natale pop e il Natale sacro convivono all’ombra del Vesuvio nel nome dell’accoglienza. Non solo brunch.



San Gregorio Armeno sarà più viva che mai per gli acquisti di pastori last-minute. Musei chiusi solo domani, ma aperti a Santo Stefano e fino al 31: Certosa e San Martino, Castel Sant’Elmo, il Mann, Pignatelli, Capodimonte e Palazzo Reale. Aperti il 26 i mercatini natalizi di Pietrarsa, con le caratteristiche casette di legno e gli sport fantastici ispirati alla penna della Rowling. Passando alle manifestazioni delle Municipalità sponsorizzate dall’assessorato al Turismo, sarà una vigilia di Paranza di Musica Popolare in via Toledo-Chiaia, piazza Carità, via Scarlatti-Giordano, piazza Bellini, Corso Chiaiano-Secondigliano, Campi Flegrei e teatro popolare e posteggia in piazza Nazionale (tra le 12 e le 14).

APPROFONDIMENTI Napoli, dopo il Covid torna il tradizionale pranzo di Natale per i senza fissa dimora alla Mostra D’Oltremare Aghavnì e il miracolo di un Natale armeno: Antonia Arslan a “Stelle di Pace” Napoli, al Circolo Savoia cena di gala tra cori gospel e tradizioni natalizie

Stasera a San Giovanni si esibirà l’Ex Halos Trio. Di scena, grazie a Palazzo San Giacomo, anche la rassegna culturale Altri Natali, è questo il titolo della nuova manifestazione culturale che avrà luogo a Napoli dall’8 al 30. Passando al teatro, spiccano Peppe Barra al Politeama, in scena domenica 25 e lunedì 26 con la Cantata dei Pastori, Alessandro Siani al Diana domani con Extra Libertà e il Lago dei Cigni al San Carlo (oggi). Tradizione a parte, per i palati tecnologici c’è anche la Nativity experience a San Biagio Maggiore, con la natività sperimentabile in modalità virtuale, attraverso visori. A Santa Maria della Sanità, grande affluenza per Il Presepe Favoloso e altre storie, la mostra antologica della bottega La Scarabattola.



Altra mostra straordinaria, quella intitolata “Bill Viola. Ritorno alla Vita” nella chiesa del Carminiello a Toledo, visitabile anche oggi. Tutor in strada, bagni, e infopoint. «Napoli piace sempre più durante le feste di fine anno - commenta l’assessore al Turismo Teresa Armato - Ci siamo impegnati nell’offrire più servizi: dai trasporti no stop (linea 1 della metro e funicolare centrale la notte di Capodanno), ai bagni mobili sistemati fino all’8 gennaio in via Mezzocannone, piazza Carità, via Caracciolo, via Foria, via Cesario Console. Infopoint dalle 10 alle 18, e giovani che faranno da tutor anche oggi, domani e a Capodanno. Il 25 ci sarà il concerto dei cantori di Posillipo in cattedrale».

Il cartellone del Capodanno in piazza del Plebiscito durerà quattro giorni: il 29 ci sarà l’omaggio a Pino a Daniele, il 30 il concerto di Rkomi, il 31 dopo lo show di Peppe Iodice con tanti ospiti si esibirà Franco Riccardi mentre il primo gennaio si terrà l’omaggio a Roberto De Simone. Da Chiaiano a Fuorigrotta, e poi Poggioreale, piazza Bellini, Vomero oltre al centro storico. Grandi flussi per Cappella Sansevero, per il Cristo Velato e anche per In Vitro Humanitas dell’arista veneziano Mauro Bonaventura. Restando in tema d’arte, alle Gallerie d’Italia, attesi molti visitatori per Artemisia Gentileschi a Napoli.