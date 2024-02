Napoli, il procuratore Grattieri in visita Direzione Investigativa Antimafia

Nel pomeriggio di ieri, il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, si è recato in visita alla sede del locale centro Operativo della direzione investigativa antimafia. Ad accoglierlo, il direttore della DIA, Michele Carbone ed il capo centro, Claudio De Salvo.

Nel corso dell’incontro con i funzionari e gli ufficiali del centro operativo, sono state esaminate le attività svolte e quelle in corso; il procuratore Gratteri ed il direttore Carbone si sono soffermati particolarmente sulle strategie operative da adottare per prevenire e contrastare con incisività i fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio del distretto, approfondendo i temi investigativi posti a base di importanti indagini di polizia giudiziaria in svolgimento.

Particolare risalto, nelle valutazioni sulle attività in corso, è stato dedicato anche alle misure di prevenzione per l’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata ed all’utilizzo di strumenti specifici della DIA per il contrasto alla presenza criminale nell’economia quali le segnalazioni per operazioni sospette, temi sui quali, pure, sono stati raggiunti importanti risultati quale il recente sequestro disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed eseguito il mese scorso per un importo di circa 55 milioni di euro su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Direttore della DIA.

Ad esito dell’incontro, Gratteri, con il Direttore Carbone, ha incontrato il personale del Centro Operativo cui ha rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nel difficile territorio del Distretto e ha voluto far sentire a tutti i componenti della struttura interforze la vicinanza dell’intera Procura.