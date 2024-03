Test psico-attidudinali ai politici, Tajani risponde a Grattieri: «Non lo trovo offensivo»

Antonio Tajani, ministro per gli Affari Esteri, in merito alle dichiarazioni del capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri, ha detto «Non capisco l’agitazione, non si fanno test a un magistrato che è già magistrato ma si fa a chi vuole fare magistrato. Come l’esame di inglese e di diritto amministrativo, faranno anche quello psicoattitudinale». Secondo Tajani i politici andrebbero sottoposti anche all’alcol test, oltre al test psico-attitudinale.

«Anche chi ha l'uniforme, quando hanno fatto il concorso, l'hanno fatto e non si sono offesi o dispiaciuti. Non andiamo a cercare il matto, una persona può avere attitudine a fare diversi mestieri, chi fa il test attitudinale lo si fa prima, non c’è interferenza, lo fanno i commissari di polizia, anche le guide alpine, non è una diminutio per i magistrati. Forse c’è una visione superata, sono padre di una psicologa, lo psicologo è come un internista o dentista o cardiologo, se hai un problema, ti curi, li ho fatti anch'io in Aeronautica e non mi sono sentito sminuito», ha aggiunto Tajani. «Non c’è violazione dell’autonomia della magistratura - ha incalzato Tajani -, ci sarebbe interferenza se si facessero ai magistrati.

E’ nell’interesse della magistratura che non ci siano persone con problemi psicologici, se sei narcisista puoi peccare di protagonismo»