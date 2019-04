Omicidi e agguati, la guerra di camorra che a Napoli nessuno vede

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 07:00

Mai come in questo caso i numeri sono bugiardi. Meno omicidi a Napoli, nulla di paragonabile rispetto a una quindicina di anni fa, quando il conto si chiudeva a quota cento, parliamo di morti ammazzati nel pieno delle faide cittadine. Mai come in questo caso i numeri non bastano a raccontare il fenomeno camorristico a Napoli e nella sua area metropolitana.Proprio mentre qualcuno cominciava a pensare alla camorra come un fenomeno di scarso rilievo, le indagini di questi mesi mostrano la vera faccia del crimine organizzato a Napoli. Sì, d'accordo, quattro omicidi di stampo camorristico dall'inizio dell'anno sono un risultato «lusinghiero» per tutti, ma non devono ingannare sulle dinamiche reali messe in campo ormai da anni da cosche e cartelli. Esiste una guerra strisciante - ormai è chiaro - che si gioca sul piano economico e che mette in campo affaristi e professionisti, insomma pezzi della nostra borghesia, capaci di fiutare i business che contano, tra le enormi possibilità di guadagno assicurate dal boom turistico, dal controllo di parte del mercato immobiliare e di alcuni servizi essenziali per la sanità cittadina.Due giorni dopo il raid consumato all'esterno di una scuola, sotto gli occhi di un bambino di tre anni e mezzo, le indagini della Dda vanno ben oltre la ricerca di killer e mandanti, vanno ben oltre la storia dello zainetto tristemente abbandonato da un bambino sopravvissuto ad un agguato camorristico.Scenario complesso, ecco dinamiche ed equilibri che reggono da troppi anni il sistema criminale a Napoli e che i numeri non riescono a raccontare per intero.