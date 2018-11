Napoli, scoperti hashish e cocaina griffati Porsche nelle palazzine dei Camaldoli

Sabato 10 Novembre 2018, 12:56

I carabinieri della compagnia Vomero e della stazione di Marianella, coadiuvati da colleghi del reggimento Campania, nel corso di perquisizioni per blocchi di edificio eseguite su due palazzine e garage in via cupa Camaldoli, hanno arrestato un 42enne. La perquisizione della sua casa ha portato al rinvenimento e sequestro di 76 grammi di hashish e della somma di 3.000 euro in denaro contante ritenuti provento di attività illecita.Le perquisizioni, dopo le 11 abitazioni e quelle in 20 autovetture, sono state estese anche alle aree comuni e ai terreni circostanti gli edifici. I carabinieri hanno rinvenuto in una intercapedine di 270 grammi di hashish in panetti e un bilancino di precisione. Interrato nei terreni circostanti c'era invece un involucro a tenuta stagna contenente 1.040 di hashish in panetti nonché un involucro di cellophane contenente cocaina per 92 grammi: 27 dosi e «pietre» della stessa sostanza.