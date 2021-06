Napoli, immigrato minaccia gli agenti con un coltello durante una rissa al Vasto

Momenti di tensione al Vasto dove questa mattina un ragazzo extracomunitario, armato di coltello, ha minacciato agenti della polizia locale ed una squadra dell’Asia. È accaduto tutto in pochi minuti quando la squadra dell’azienda per servizi d’igiene, ha iniziato la pulizia dell’area antistante la vecchia sede della Cgil in via Torino.

Una decisione che non “condivisa” dal ragazzo che - dopo essersi ripreso alcuni oggetti dal furgoncino dei rifiuti - ha iniziato a minacciare gli operatori con una lama nascosta nella giacca. Da quel momento è iniziata una colluttazione che ha coinvolto anche gli agenti della polizia locale che avendo osservato la scena, non hanno esitato ad intervenire.

Tre gli agenti coinvolti nella rissa, tra cui un ufficiale, che poco dopo sono riusciti a bloccare e disarmare il giovane aggressore. Attualmente le operazioni proseguono con il supporto della Napoli Servizi e dei rappresentanti del welfare del comune di Napoli per l’identificazione e l’eventuale ricollocazione dei ragazzi senza fissa dimora