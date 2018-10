Domenica 28 Ottobre 2018, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 10:00

Un 20enne è stato ferito, la scorsa notte, a colpi di arma da taglio nel tentativo di rapina della sua auto: l'episodio sul quale indaga la Polizia di Stato del commissariato di San Giorgio a Cremano è accaduto intorno a mezzanotte i via Enrico Russo, a Ponticelli, al confine con il comune vesuviano. Da quanto si apprende, l'uomo era nella sua Opel Corsa in compagnia della fidanzata quando due persone a bordo di scooter, con viso coperto da caschi e sotto minaccia di coltello gli hanno intimato di consegnare l'auto. Al suo diniego, ne è nata una colluttazione nel corso della quale è stato ferito ad una coscia. Medicato all'Ospedale del Mare di Napoli per due ferite lacero contuse alla coscia destra, è stato dimesso con prognosi di sette giorni. Successivamente l'uomo ha denunciato l'episodio al commissariato di San Giorgio a Cremano.