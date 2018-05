Coca, terrore e tavoli riservati: la movida pulp dei fratelli Esposito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Maggio 2018, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 07:01

Nella vita ha raggiunto una certezza su tutte: «Quando sono venuto con Reina e Higuain mi avete messo a disposizione trenta braccialetti (pass esclusivi in locali alla moda), quando poi vengo con l'amico di Barcellona (leggi boss Ettore Bosti) non mi fate problemi per entrare. E mi date il migliore tavolino, quello al centro della sala, che ti guardano tutti...».Eccolo Gabriele Esposito, imprenditore nel campo dei giocattoli con il pallino per la movida notturna (gli hanno sequestrato il Club partenopeo a Coroglio), alla luce di intercettazioni che risalgono all'autunno del 2014: su di lui, sul suo modo di essere «protagonista» della movida napoletana c'è un intero capitolo firmato dalla Dia del capocentro Giuseppe Linares.Alcol, droga e terrore. Già, terrore: quello imposto a «pr» e buttafuori, quando per Gabriele Esposito non si spalancavano le porte delle discoteche (le sue preferite a Posillipo, Coroglio e a Chiaia), ma c'era addirittura chi si metteva di traverso per impedirgli di entrare. Ed è così che una notte di ottobre di quattro anni fa, Gabriele Esposito avrebbe preso a morsi il viso del direttore artistico di un teatro adibito a discoteca, di fronte a un richiamo per un comportamento poco consono allo spessore del locale. Schiaffi, pugni e lo «sfregio», un morso al volto di S.V., costretto alle cure mediche, costretto anche - sette giorni dopo il ferimento - ad incontrare il suo aggressore, per non sporgere denuncia. Un incubo per «pr» e buttafuori - scrivono oggi gli investigatori della Dia -, preso da una sola ossessione: «'O tavolo», quello al centro della sala, dove ti guardano tutti.