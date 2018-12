Venerdì 28 Dicembre 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2018 23:01

Un grave incidente la scorsa notte, con l'auto che è andata a sbattere contro il guardrail. Nell'incidente ha trovato la morte Rita Nardi, 20enne napoletana. Era insieme alla sorella e a un'amica, che sono riuscite a salvarsi. Non sono ancora chiare le cause della dinamica della tragedia avvenuta sulla Napoli-Salerno, in direzione sud, prima del casello. Non si sa perchè la vettura sia andata a sbattere e sia finita fuori controllo. Sul posto la polizia. Domani alle 12.30, alla chiesa di Santa Maria del Buonconsiglio a Capodimonte, i funerali della ragazza che era conosciuta e amata soprattutto nella sua Secondigliano.