Lunedì 2 Aprile 2018, 19:51 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2018 19:51

Non ce l’ha fatta Nicola Barbato, il dipendente dell’Anm colto da malore mentre era al lavoro. L’uomo, 60 anni, residente a Grumo Nevano, era in servizio nel deposito “via Puglie”, in via Nazionale delle Puglie. Si è sentito male poco dopo le 18. I colleghi hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarlo per una ventina di minuti ma inutilmente. Si sarebbe trattato di infarto. L’azienda, in una nota, esprime “il proprio commosso cordoglio alla famiglia Barbato”.