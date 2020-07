LEGGI ANCHE

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in vico Foglie a Carbonara tre persone intente a confabulare tra loro che, alla loro vista, hanno iniziato ad insultarli.e richiamando l’attenzione dei residenti della zona invitandoli a intervenire in loro difesa. P.B., V.B. e V.P., napoletani di 22, 20 e 26 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.