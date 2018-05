Camorra e amici vip, parlano i fratelli Esposito: «I nostri soldi sono puliti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 12 Maggio 2018, 07:21 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 07:21

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, si sono affidati a una dichiarazione spontanea: hanno dichiarato di non avere nessun legame con la camorra, provando a respingere l'ipotesi di essere la testa di ponte della camorra «alta», quella che fa impresa e che punta decisamente a un livello superiore. Eccolo Gabriele Esposito (condannato undici anni fa a sette anni come affiliato al clan disciolto dei Sarno-Palazzo) e i fratelli Giuseppe e Francesco, al termine del primo round dinanzi al giudice. Finiti in cella per la seconda volta in dieci mesi, con l'accusa di interposizione fittizia di beni ritenuti di provenienza illecita, con l'aggravante di aver favorito il clan Contini-Bosti, i tre fratelli giocano le proprie contromosse.