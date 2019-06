«AAA, cerco barista ma non lo trovo: tutta colpa del reddito di cittadinanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Giugno 2019, 07:00

AAA barista cercasi: l'annuncio, pubblicato sui social, non ha trovato risposte. E Danilo Volpe, che lo aveva pubblicato nelle settimane scorse, non trova altri dipendenti. La colpa? «Non lo so spiega l'esercente ma potrebbe entrarci il reddito di cittadinanza».«Negli ultimi cinque mesi si sono licenziate tre persone, due solo nell'ultima settimana».«Certo, cambiare è possibile, ma tanti licenziamenti in un'azienda che è sul mercato da trenta anni, non erano mai capitati».«Io gestisco un bar, ho bisogno soprattutto di gente che sappia preparare il caffè e tenere pulite le macchine. Quando è possile cerco dipendenti che abbiamo frequentato istituto l'alberghiero. Non posso pretendere laurea, ma ho sempre puntato su persone che abbiano già lavorato altrove per qualche anno. Nel nostro mestiere poi, conta anche il sapere fare. Il barista deve ispirare fiducia e sicurezza. Prendere il caffè deve essere un piacere».