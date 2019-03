«La mia vita tra minacce e schiaffi, se potessi lascerei l'ambulanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Marzo 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È la vittima numero sedici nel 2109: Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, si occupa di denunciare le violenze subite dai colleghi. Ma anche il suo nome è nell'elenco: «Io, per primo, ho paura di lavorare a bordo delle ambulanze: se potessi cambierei mansione», dice il 41enne che sta per diventare papà.«In realtà, due volte nell'ultimo mese: il 3 e il 26 febbraio».«Il primo episodio si è verificato a Gianturco, nei pressi della metropolitana, per un soccorso richiesto a seguito di un incidente stradale tra motociclisti. Non dai parenti della vittima, ma dagli astanti, appena arrivati, siamo stati insultati e minacciati di morte».«Sono riuscito a evitare il peggio, mostrando i tempi di chiamata e arrivo dell'ambulanza registrati sul tablet: esattamente quattro minuti. Ma solo dopo aver fornito una prova della realtà dei fatti, quegli uomini si sono tranquillizzati: prima, ce ne hanno dette di tutti i colori».