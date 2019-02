Napoli, Taglialatela assolto in Appello: «Io innocente in tribunale, la mia carriera distrutta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 22 Febbraio 2019, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2019 11:11

Parla, parla e ride, non vorrebbe fermarsi mai. Non è un prestanome del clan Mallardo: Pino Taglialatela lo sapeva da sempre, due giorni fa l'ha definitivamente accertato anche la Corte d'Appello. Assolto.L'ex portiere azzurro fa ancora fatica a mettere assieme i pezzi di questa vicenda che l'ha travolto nel 2012 e s'è conclusa solo l'altroieri. Alterna il racconto con continui salti nel tempo, dal giorno in cui gli arrivò la «carta del tribunale» al momento in cui entrò in aula per una deposizione che gli sembrò infinita e sfiancante: «Ero abituato alle emozioni del San Paolo, alle pressioni di San Siro e di cento altri campi di calcio, eppure quando sono entrato in quell'aula c'è stato un momento in cui pensavo di non resistere alla pressione».Prima di ogni parola, però, Taglialatela chiede una premessa: «Devo dire grazie ai miei avvocati Luca Capasso e Monica Marolo, sono stati amici, fratelli, angeli custodi per me in questa assurda vicenda che posso raccontare con un sorriso. Grazie Luca e Monica, grazie davvero».