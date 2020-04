Ischia, picchia la moglie dominicana: professionista arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato oggi pomeriggio ad Ischia dalla Polizia di Stato per maltrattamenti alla moglie e si trova attualmente agli arresti domiciliari. Gli agenti del commissariato isolano, guidato dalla dottoressa Ferrara, hanno tratto in arresto il professionista che avrebbe malmenato la donna, di nazionalità dominicana, nella zona portuale del comune capoluogo dell'isola. Domattina l'uomo sarà trasferito al Tribunale di Napoli per l'udienza di convalida dinanzi al Gip.

