Napoli-Juve: fumogeni, uova e coltelli allo stadio, scattano Daspo e sanzioni

Sei tifosi fermati allo stadio Maradona senza biglietto. Uno ha provato a scavalcare per entrare, dodici sono state sorprese con la droga e sanzionate. Tutti gli altri sono stati denunciati subito dopo il match Napoli-Juventus. E, altri quattro, ragazzi e uomini tra i 16 e i 39 anni, sono stati identificati a vario titolo all'interno: per aver tentato di passare dal settore inferiore a quello superiore della curva B, perché in possesso di un coltello, per aver lanciato delle uova contro l’autobus della squadra avversaria e aver acceso fumogeni. Tre i Daspo, inoltre, disposti. E, all'esterno dell'impianto, sono stati bloccati dai boliziotti anche 16 parcheggiatori abusivi. Rimosse 81 auto e contestate 123 violazioni al codice della strada.