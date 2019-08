Sabato 24 Agosto 2019, 12:14

Avevano divelto dalle finestre di un plesso scolastico di Torre Annunziata alcuni infissi in alluminio e li stavano trasportando a bordo di una vettura. Sono stati notati però da una pattuglia di agenti che lo hanno notati e li hanno fermati. Per due cittadini di Torre Annunziata, di 39 e 45 anni, sono scattate le manette. Devono rispondere di furto aggravato di beni di pubblica proprietà. Inoltre uno dei due era già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in conseguenza di un precedente furto.