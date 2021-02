Napoli, nove lavoratori in nero su 17 nella fabbrica di Sant'Antimo. E in quattro percepivano il reddito di cittadinanza

Su 17 lavoratori impiegati nove erano «in nero», senza alcun contratto regolare. E quattro di questi sono risultati anche percettori del reddito di cittadinanza. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Sant'Antimo in un tomaificio della cittadina alle porte di Napoli. Il titolare dell'azienda è stato denunciato. L'attività imprenditoriale è stata sospesa anche per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. Al titolare sono state elevate sanzioni per oltre 65mila euro.

