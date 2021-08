Lavoro nero, non rispettate norme anticovid: commerciante denunciato nel Napoletano

A Sant’Antimo i carabinieri della locale Tenenza insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro di Napoli sono stati impegnati in un servizio di controllo finalizzato a contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle relative allo sfruttamento del lavoro nero. Denunciato a piede libero per numerose violazioni penali alle norme della sicurezza sui luoghi di lavoro un 53enne del posto, titolare di un esercizio di rivendita di bevande. I militari hanno inoltre constatato che all’interno dell’esercizio commerciale 3 dei 6 dipendenti presenti non risultavano assunti regolarmente. Contestato al titolare anche il non adeguamento dell’attività alle norme anti-covid. Sanzioni per 14mila euro circa e prescrizioni penali per 44mila euro.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Lavoro nero a Procida: quattro aziende su sei sono irregolari I CONTROLLI Ischia: lavoro nero in pub e ristoranti, 46mila euro di multa ai... LA SICUREZZA Ischia, lavoro nero: multati quattro ristoranti, sei operai senza...