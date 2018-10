Napoli, liceo Sannazaro nel caos: sospensione con effetto immediato per la preside Colantonio

Lunedì 8 Ottobre 2018, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 18:22

Sospensione con effetto immediato. Così ha deciso l'Ufficio Scolastico regionale diretto da Luisa Franzese, che oggi pomeriggio ha firmato il decreto con sui sospende la dirigente scolastica del liceo Sannazzaro, Laura Colantonio. Da domani mattina la presidenza sarà vuota, mettendo fine a un mese di tensioni tra dirigente d auna parte e gran parte dei docenti, genitori e studenti dall'altra. La decisione è stata presa in seguito al surplus di iscrizioni accettate da Colantonio, sebbene non ci fossero aule sufficienti a contenerli. Di lì la soluzione dle problema con uscite curriculari al mare, in piscina o al parco per cinque classi al giorno.A breve il bando per trovare una reggente.