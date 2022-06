Napoli, lite in via Manzoni agenti minacciati col coltello

Via Manzoni, qui intervengono i poliziotti per la segnalazione di una lite familiare. In uno stabile sorprendno un uomo che, brandendo un coltello, dapprima tenta di colpirli per poi allontanarsi verso un parcheggio dove sale a bordo di un’auto. In quei frangenti gli operatori, con il sostegno di una pattuglia, fermano la vettura e riescono a disarmare l'aggressore dopo una colluttazione. Il 46enne napoletano viene denunciato per lesioni, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere; mentre il coltello, con la lama lunga circa 12 cm, è sotto sequestrato.

