Incendi boschivi in Campania, dal 15 giugno scatta lo stato di grave pericolosità

Entra in vigore dopodomani, 15 giugno, il periodo di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi in Campania. Lo ha stabilito la Protezione Civile della Regione Campania sulla base delle valutazioni sul quadro climatico.



Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo, durante il periodo di grave pericolosità scattano cinque importanti divieti: divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, divieto di bruciare le stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, divieto di accendere fuochi all’aperto e di usare fornelli, fumare, gettare fiammiferi o sigarette accese, sostare con autoveicoli all’interno di aree boschive.

È vietato inoltre accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi e mongolfiere di carta.

I trasgressori saranno multati.