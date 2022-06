Vittoria annegata a 5 anni a Torre Annunziata, un “buco” di tre ore: poteva essere salvata?

Vittoria avrebbe potuto essere salvata? E cosa è accaduto nelle tre ore che passano tra la scomparsa della piccola e il ritrovamento? La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliano Schioppi) ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte della bimba di 5 anni scomparsa sabato dalla spiaggia della città oplontina e ritrovata in mare a testa in giù e già esanime. Ci sono da chiarire diversi aspetti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati