Lunedì 8 Aprile 2019, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 13:50

Discute con la moglie e poi aggredisce i carabinieri intervenuti a difendere la donna. Per questo motivo un 32enne incensurato è stato arrestato a Giugliano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.I carabinieri sono intervenuti in casa sua per sedare una lite tra lui e la moglie ma appena entrati in casa, sono stati insultati dall'uomo.Mentre un militare tentava di calmarlo, il 32enne lo ha inoltre colpito con un pugno al braccio sinistro ma immediatamente dopo è stato immobilizzato e arrestato. Il militare è stato visitato all'ospedale San Giuliano dove gli sono stati diagnosticati un trauma e una contusione guaribili in 3 giorni.