Napoli, pioggia e grandine sulla città: allagamenti tra Fuorigrotta e Pianura

Pioggia e grandine insistono su Napoli e tra Fuorigrotta e Pianura, si registrano difficoltà ed allagamenti. Marciapiedi e tombini sono stati sommersi dall’acqua e dai materiali trascinati giù dalla perturbazione che hanno ostruito decine di caditoie tra Piazza Gabriele D’Annunzio, via Giacomo Leopardi e via Pietro Jacopo de Gennaro, dove è stato necessario interrompere i lavori per il rifacimento del manto stradale.



Ultimo aggiornamento: 15:34

Negozianti e residenti, sono scesi in strada con attrezzi di fortuna per liberare le caditoie ostruite ed incapaci di drenare il grande flusso di acque meteoriche. Ma non basta. A Pianura , in via Paolo Uccello, i liquami sono fuoriusciti dai chiusini ai margini della carreggiata invadendo strade e marciapiedi. Una situazione che continua a rendere difficile il passaggio dei pedoni e delle auto che anche lungo via Cannavino, hanno trovato numerosi allagamenti. Una situazione al limite, tra la IX e la X Municipalità che – date le piogge incalzanti – continua a preoccupare i cittadini.