Maltempo a Napoli, automezzo sprofonda in una voragine: traffico in tilt nella zona collinare

Traffico paralizzato in via Marano-Pianura, nel territorio di Marano, dove un automezzo pesante - utilizzato da una ditta impiegata per il rifacimento del manto stradale - è sprofondato in una voragine. La zona, segnata da frane smottamenti continui, è da tempo oggetto di lavori commissionati dal Comune di Marano.



Ultimo aggiornamento: 19:17

Il traffico è in tilt in tutta la zona collinare, quella che congiunge Marano con il quartiere Pianura e i Camaldoli. L'automezzo - secondo il racconto di numerosi residenti della zona - sarebbe finito nella buca scavata poco prima dalla ditta impegnata nell'intervento.