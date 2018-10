Napoli flagellata dal maltempo: restano chiuse 10 scuole danneggiate

Martedì 30 Ottobre 2018, 19:39 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 20:54

Si è svolta nel pomeriggio una riunione del tavolo di coordinamento che sta affrontando da ieri il problema delle criticità seguite all'evento atmosferico di ieri nei plessi scolastici a seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuati. Sono intervenuti con gli assessori Del Giudice, Palmieri e Clemente, tutti i tecnici delle dieci municipalità nonché i responsabili Napoli Servizi, di Asia e della Protezione Civile. Sono state segnalate circa settanta criticità in altrettanti plessi cittadini e in dieci di questi plessi domattina continuerà la chiusura decisa dai tecnici in accordo i dirigenti scolastici, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza essenziali per lo svolgimento delle attività e per il transito degli alunni.Ecco l'elenco delle scuole che resteranno chiuse anche domani:Cimarosa, Viviani-VillanovaFoscolo-Oberdan (plesso centrale e Pontecorvo)Asilo Nido MarcellinoC.D. Dante AlighieriAsilo Nido MusoneRadice Sanzio Ammaturo plesso CacciottoliAsilo Nido Mondo GioiosoPlesso Caritas della Massimo Troisi«In tutte le scuole si interverrà in tempi brevissimi per rimediare ai danni che consistono prevalentemente nello scollamento delle guaine di copertura, infissi, vetrate e rimozione di rami e alberi caduti. I tecnici delle Municipalità definiranno nelle prossime ore con le dirigenze scolastiche il programma di tutti gli interventi da farsi, rapportandosi anche al servizio Verde della città. Eventuali ulteriori chiusure o interdizioni di ambienti e locali scolastici possono essere comunque disposti dai dirigenti scolastici nelle more degli interventi da farsi», ricorda il Comune.