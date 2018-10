Maltempo, pomeriggio di terrore sul volo Milano-Napoli colpito dal fulmine

Martedì 30 Ottobre 2018, 14:36

È accaduto ieri pomeriggio: il volo EZ 2893 EasyJet diretto a Napoli, poco dopo il decollo dall'aereoporto di Milano Malpensa, è stato colpito da un fulmine. Attimi di panico quelli vissuti dai 180 passeggeri, come racconta una testimone: «L'aereo doveva partire alle 15.40 da Milano Malpensa. Nonostante le avverse condizioni metereologiche abbiamo preso il volo alle 16.10 ma poco dopo il decollo un fulmine ci ha colpito, provocando panico tra i passeggeri. Sul volo c'erano anche quaranta bambini provenienti da una scuola americana in Svizzera, visibilmente spaventati. L'aereo è stato dirottato all'aeroporto di Catania, dove siamo arrivati alle 18.10 e dove abbiamo attesto per tre ore che i tecnici revisionassero il velivolo. Siamo ripartiti dopo di nuovo tutti i controlli dei passeggeri alle 22.50».