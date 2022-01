Napoli, Manfredi sul teatro San Carlo: «Pronti a intervenire in caso di irregolarità»

«Il San Carlo è un organo vigilato dai Beni culturali, ha un collegio di revisori nominato dalla Corte dei Conti, dal Mef e dal ministero per i Beni culturali. Quindi se ci sono problemi come quelli evidenziati, le autorità di controllo li valuteranno e, se emergeranno irregolarità, interverremo». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione allo scontro emerso all'interno del Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro San Carlo.

APPROFONDIMENTI IL TEATRO San Carlo, ecco il piano: asse Comune di Napoli-Ministero IL RAFFRONTO Perché qui no? Galleria Umberto e il confronto con la gemella... IL LEGAME Napoli, la Torretta ricorda Di Marzio: ​«Gianni era uno del...

«Sento sempre il presidente della Regione, la questione va affrontata in termini istituzionali - ha sottolineato Manfredi - Il nostro obiettivo è salvaguardare un'istituzione ultrasecolare, forse la più grande che abbiamo nella nostra città. Chiunque ha ruoli di responsabilità li ha per un periodo limitato - ha aggiunto - quello che conta è l'istituzione e dobbiamo sempre perseguire la trasparenza nella gestione».