Scontro frontale nella notte nel Napoletano: bimbo di due anni grave in ospedale

Sabato 19 Ottobre 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terribile incidente nella notte a Marano, all'altezza del panificio Panimer, zona già oggetto in passato di numerosi sinistri. Scontro frontale tra due autovetture, una Peugeut e un’Audi, a bordo della quale c’erano un uomo, una donna e un bambino di appena due anni. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza al Santobono.L'impatto è stato tremendo e sul posto sono accorsi, per i primi soccorsi, numerosi residenti della zona. Successivamente è giunto il personale medico del 118, i vigili del fuoco - che hanno dovuto operare per estrarre dalle autovetture i feriti, e una pattuglia dei carabinieri. Trasportati in ospedale anche anche gli altri coinvolti nel sinistro.