Il mercatino del falso a piazza Garibaldi: denunciato ambulante senegalese

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in piazza Garibaldi un uomo con una grossa busta in mano che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo entrando frettolosamente in un palazzo di via Torino.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in un appartamento dello stabile in cui hanno rinvenuto 51 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, numerose etichette di note “griffe” e diverso materiale per il loro confezionamento che sono stati sequestrati.

Un 23enne senegalese è stato denunciato per contraffazione, ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

