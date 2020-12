Napoli, alcool etilico donato dalla Guardia di Finanza trasformato in spray disinfettante dalla Farmacia della Federico II

Lo scorso luglio la Guardia di Finanza ha donato al Policlinico Federico II 750 litri di alcool etilico al 96%, sequestrati dal nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando Provinciale di Napoli, su disposizione della Procura di Nola, in una distilleria clandestina. Oggi, grazie alla donazione ricevuta e con il contributo del team della Farmacia Centralizzata della Federico II, sono stati realizzati dei flaconi di soluzione idroalcolica spray al 75% che potranno soddisfare le necessità delle diverse unità operative del Policlinico federiciano per la disinfezione delle superfici.

Una donazione che ha rappresentato un'opportunità per l'Azienda in un periodo in cui anche la produzione su scala nazionale di soluzioni idroalcoliche disinfettanti è stata una criticità, legata principalmente alla mancanza di materia prima.

"Un'iniziativa che ha dato nuova dignità ad un bene, trasformandolo in un presidio sanitario essenziale nel contesto emergenziale. Desidero rinnovare i più sinceri ringraziamenti alla Guardia di Finanza e alla nostra equipe della Farmacia Centralizzata che con grande impegno ha realizzato lo spray disinfettante", sottolinea il Direttore Generale dell'AOU Federico II Anna Iervolino.

