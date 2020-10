Napoli mercatino del falso: fermato alla Duchesca con grandi griffe contraffatte

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale hanno visto in via Mancini un uomo che, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno inseguito fino a quando, dopo essere entrato in uno stabile di vico VII Duchesca, è riuscito a dileguarsi.

Gli agenti, in un terraneo dell’edificio, hanno notato una porta aperta e lì hanno rinvenuto 94 capi di abbigliamento recante marchi contraffatti di note “griffe” che sono stati sequestrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA