Lunedì 7 Ottobre 2019, 19:34 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 19:38

La protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo fino alle ore 14 di domani 8 ottobre per Venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche. Il Comune di Napoli ha disposto la chiusura per la giornata di domani dei parchi cittadini.I cimiteri cittadini resteranno aperti. Per quanto concerne le scuole il servizio comunale che si occupa di edilizia scolastica, raccomanda ai Dirigenti scolastici di non far frequentare in modo stanziale le aree esterne con alberature e strutture ludiche