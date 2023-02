Napoli, minaccia l'ex e tenta di colpirla: stalker 34enne arrestato

Raggiunge l'ex in strada e minaccia di colpirla. Un uomo napoletano di 34 anni con precedenti è stato arrestato per atti persecutori. L'episodio è avvenuto stamattina nei pressi di via Gabriele Jannelli. Qui i poliziotti sono intevenuti su segnalazione della donna minacciata. Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati dalla donna che ha indicato loro l'uomo. La vittima ha anche raccontato di aver già denunciato in passato l'uomo, che però ha continuato a molestarla. Il 34enne ha quindi inveito contro di lei, l'ha minacciata e ha tentato di colpirla con un libro, ma è stato bloccato dai poliziotti.