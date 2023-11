Napoli, minorenni rubano albero di Natale da un vivaio: speronati e aggrediti dai proprietari

Domenica da far west a Napoli. I carabinieri della compagnia Bagnoli, mentre percorrevano via Beccadelli, hanno soccorso due minorenni di 14 e 15 anni. Dalle immediate indagini pare che i due poco prima si sarebbero resi responsabili del furto di un abete natalizio custodito all’interno di un vivaio di Agnano per poi fuggire su uno scooter.

I proprietari del vivaio - che sono padre e figlio e hanno 72 e 32 anni - avrebbero inseguito i due ragazzini per poi speronarli e aggredirli. I titolari del vivaio sono stati individuati e trasferiti in caserma dove saranno denunciati per lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Uno dei minori è stato trasferito nell’ospedale San Paolo per alcune escoriazioni. Entrambi i ragazzini saranno denunciati per furto. L’albero sarà restituito ai legittimi proprietari.