L'ultima trovata made in Naples per la moda maschile: la cravatta-mascherina, costo 170 euro

Il must della moda maschile autunno-inverno? La mascherina nella cravatta. Ecco l'ultima trovata del made in Italy, anzi made in Napoli, mostrata dal titolare di un negozio di Perugia. La cravatta in questione si chiama Vattinn' (per sottolineare il necessario distanziamento sociale...) ed è prodotta da Ulturale. Innovativa ma non è esattamente a buon mercato: costa infatti 170 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA