Dramma al Vomero: il cadavere di un giovane di 20 anni è stato ritrovato su via Aniello Falcone, la strada della movida vomerese. Stando ai primi rilievi dei carabinieri, il ragazzo sarebbe precipitato da un'altezza di cinque metri. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ultimo aggiornamento: 16:17