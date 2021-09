È morto a Napoli, all'età di 56 anni, il direttore di palcoscenico del Teatro di San Carlo Salvatore Giannini. Lo si apprende da ambienti del Massimo partenopeo. La sua carriera, iniziata in giovanissima età, è stata apprezzata e ammirata nel corso di tante esperienze teatrali, per l'impegno, la dedizione e soprattutto, si sottolinea, per il suo grande amore, il Teatro San Carlo.