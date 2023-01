Napoli, è morto Alessio Buonomo: il tifoso bullizzato sui social stroncato dalla malattia a 16 anni

È scomparso nelle prime ore del 2023 Alessio Buonomo, il tifoso del Napoli appena 16enne diventato famoso qualche stagione fa per una triste vicenda legata proprio alla sua passione azzurra. Alessio aveva accompagnato i calciatori in campo, inquadrato dalle telecamere era diventato però subito oggetto di scherno per altri tifosi che ne sottolineavono la forma fisica abbondante, legata purtroppo a una malattia che ha dovuto affrontare fin dai primi anni d'età.

Il Napoli si era subito interessato alla vicenda, così Alessio aveva fatto visita alla squadra nella stagione 2018/19, la prima di Carlo Ancelotti in azzurro, incontrando i calciatori a Castel Volturno. E alcuni gruppi ultras di Curva B avevano poi regalato al tifoso un abbonamento per quella stagione. Alessio, la cui famiglia è originaria dei Quartieri spagnoli, non ce l'ha purtroppo fatta, scomparendo in queste ore e lasciando il vuoto anche tra i tifosi che l'avevano conosciuto.