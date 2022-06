Napoli, rubano una moto ma sono intercettati dalla polizia: arrestati

Gli agenti sono intervenuti in vico II Rosariello alle Pigne per la segnalazione di furto di una moto.

I poliziotti, diretti sul luogo della segnalazione, transitando in via Stella hanno notato una persona che, a bordo di uno scooter, stava spingendo col piede un motoveicolo condotto da un uomo.

Entrambi, alla vista della volante, hanno abbandonato la moto che stavano portando via e il conducente ha accelerato la marcia per sfuggire ai polizziotti ma sono stati raggiunti in via San Nicardo dove, dopo aver perso il controllo del mezzo, hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati bloccati. Inoltre, sono stati trovati in possesso di un borsone contenente numerosi attrezzi atti allo scasso.

Due napoletani di 37 e 26 anni con precedenti di polizia sono stati denunciati per tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli; infine, lo scooter è stato sequestrato e la moto è stata restituita al proprietario.