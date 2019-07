Napoli, il parcheggiatore abusivo del Parco Virgiliano multato dopo la denuncia con l'app Youpol

Martedì 30 Luglio 2019, 15:04

Gli agenti del commissariato Posillipo hanno sanzionato un napoletano di 57anni perché esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore nei pressi del Parco Virgiliano.La presenza dell’uomo in via Tito Lucrezio Caro è stata segnalata, in forma anonima, alla centrale operativa tramite l’app Youpol.