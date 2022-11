Napoli, nella notte delle streghe arresti, multe e sequestri

Controlli dei carabinieri in città nella serata di Halloween. Decine di pattuglie sono state disposte sul territorio per far fronte al gran numero di persone in strada, mascherate e non. 149 le persone identificate, 70 i veicoli passati al setaccio. Denunciato per violazione della sorveglianza speciale un 20enne di Arzano ritenuto vicino al clan Amato Pagano. Durante un controllo alla circolazione, è stato trovato insieme con d altri pregiudicati, in violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale: dovrà rispondere di contrabbando di tle un uomo del 65. Aveva allestito, infatti, una bancarella con decine di pacchetti di “bionde” senza i sigilli dei monopoli di Stato, 78 quelli rinvenuti e sequestrati. Due le ordinanze di aggravamento eseguite nei confronti di un 42enne e di un 48enne ai domiciliari che non avrebbe rispettato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, vittima di violenza. Numerose le sanzioni al codice della strada e quelle contestate agli assuntori di droga.